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الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم التونسي إسلام التفاحي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الملاكم الليبي مالك الزناد من الفوز على منافسة التونسي إسلام التفاحي بالنقاط، بعد ما استغرقت المباراة مدة 10 جولات بين الملاكمين في اللقاء الذي لُعب بمدينة لوكسبورغ الألمانية.

وكان الملاكم الليبي مالك قريباً جداً من إنهاء اللقاء باللكمة القاضية، إلّا أنّ الملاكم التونسي “التفاحي” تمكن من تفادي مجموعة من اللكمات، إلى أن انتهت المقابلة التي حسمها الزناد لصالحه بفارق النقاط.

تجدر الإشارة إلى أن الملاكم الليبي مالك الزناد نجح في تحقيق 17 فوز بالضربة القاضية، ونزالين بفارق التعادل، ولم تشهد مسيرته أي هزيمة حتى الآن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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