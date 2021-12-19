أرسنال يتجاوز ليدز يونايتد برباعية في البريمرليغ

واصل أرسنال سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تغلّب على ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من المسابقة.

وسجّل رباعية المدفعجية جابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 16 و28، وبوكايو ساكا عند الدقيقة 42، وإميل سميث رو قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، فيما أحرز رفاينيا في الدقيقة الرابعة والثمانين هدف ليدز الوحيد من علامة الجزاء.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا الانتصار إلى 32 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

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