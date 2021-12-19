الملاكم الليبي (مالك الزناد) يحقق انتصارًا جديدًا بتغلبه على التونسي (إسلام التفاحي) بالنقاط

طرابلس 19ديسمبر 2021 ( وال )- حقّق الملاكم الليبي “مالك الزناد” انتصارًا جديدًا بتغلبه بالنقاط، على خصمه التونسي “إسلام الفلاحي”، في النزال الذي جرى بينهما الليلة الماضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل .

وقبل مواجهة الأمس؛ خاض الزناد (28 عامًا) خلال مسيرته الاحترافية ( 18 ) مباراة، حقق فيها الفوز جميعًا، منها ( 16 ) فوزًا بالضربة القاضية واثنتان بالنقاط، وآخر ظهور للزناد كان في 29 أغسطس الماضي؛ حينما حقق الفوز بالضربة الفنية القاضية على ملاكم مونتينيغرو “ألمير سيكرجلغ”.

وقبل لقائه الملاكم ” الزناد “، خاض التونسي “إسلام التفاحي” (39 عامًا)، في مسيرته الاحترافية ( 34 ) نزالًا، فاز في ( 22 ) من بينها خمسة بالضربة، وتعادل في مباراتين وهزم في عشر مباريات، وكانت آخر مباراة لإسلام التفاحي في الثالث من أكتوبر الماضي، وخسرها بالنقاط أمام ” رافييل دومينيكا”. (وال)

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