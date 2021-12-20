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السويحلي يفسخ عقود محترفيه بعد 5 جولات من الدوري

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فسخ نادي السويحلي عقدين من عقود لاعبيه المحترفين، للمهاجم الغيني نابي كايتا والمحترف بانغالي كايتا، بعد مرور 5 جولات من انطلاق الدوري الممتاز.

وأنهت إدارة السويحلي تعاقدها مع المحترفين لأسباب فنية بعد التعاقد مع المدرب التونسي كمال زعيم، والذي خلف المدرب الوطني المقال عبدالحفيظ اربيش، الذي اختارهم قبل انطلاق الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة السويحلي تعاقدت مع نابي وبانغالي بداية هذا الموسم، ولكن كلا اللاعبين لم يُقدّما المستويات المطلوبة منهما خلال المباريات الرسمية والودية التي خاضاها مع الفريق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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