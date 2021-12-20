عقوبات الجولة الخامسة للدوري الليبي..النصر والهلال أكثر الخاسرين 

أخبارليبيا24

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات الجولة الخامسة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والتي كان فيها النصر الهلال الأكثر عقوبات “أخبارليبيا24” تابعت القرارات في تقرير هذا نصه.

عقوبات اللاعبين

أوقفت لجنة المسابقات عدد 4 لاعبين خلال الجولة الخامسة حيث أوقفت لاعب التحدي يوسف ساطي لمباراة واحده وتغريمه 500 دينار كما أوقفت لاعب خليج سرت حسن حسين لمباراتين وغرامة 1000 دينار.

إضافة إلى معاقبة مدافع الأخضر بالإيقاف لمباراتين مع غرامة 1000 دينار كما تعرض لاعب شباب الجبل مازن الكوني لذات العقوبة والغرامة.

عقوبات المرافقين

طالت العقوبات عدد من مرافقي الأندية في الجولة الخامسة فعلى خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الهلال والنصر أوقفت لجنة المسابقات مشرف معدات الهلال فرحات السعيطي بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد 4 مباريات وتغريمه بمبلغ قدره 1500 دينار.

ذات العقوبة طالت مشرف معدات فريق النصر مفتاح الخمسي هذا وعاقبت اللجنة مدير الكرة بنادي الهلال خليفة الماقني بالإيقاف لمباراة وتغريمه 300 دينار وذات العقوبة لحقت برئيس نادي النصر أسامة بوزيد.

عقوبات الأندية

طالت عقوبات الجولة الخامسة 4 أندية وكان نصيب العقوبات الأكبر للهلال والنصر هذا وعاقبت لجنة المسابقات نادي الصداقة بغرامة ماليه قدرها 1000 دينار ونادي التعاون وشباب الجبل بـ 1500 دينار.

كما عاقبت الهلال والنصر بمبلغ 3000 دينار غرامات المشجعين وشهدت الجولة الخامسة معاقبة مشجعي أندية دارنس والنصر والهلال بغرامة مالية قدرها 3000 دينار.

رفض واحتجاج

قبلت لجنة تنظيم المسابقات الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال ورفضته موضوعا حيث اعتبرت ما ورد في الاحتجاج غير صحيح.