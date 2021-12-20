الاتحاد المصراتي يواجه الخمس في افتتاح مباريات الأسبوع السادس

وفي مباريات المجموعة الثانية تقام يوم الخميس مباراة وحيدة تجمع الاتحاد المصراتي بفريق الخمس بملعب مصراتة

فيما يواجه فريق الشط فريق الاتحاد السبت المقبل بملعب على الزقوزي بينما تختتم مباريات الأسبوع السادس يوم الأحد القادم بإجراء ثلاث مباريات تجمع المباراة الأولى فريق الأولمبي بفريق السويحلي بملعب مصراتة وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق أبوسليم فريق المدينة بملعب الهشامي بهلول بنادي الأهلي .. بينما يستقبل فريق الأهلي طرابلس في اللقاء الثالث فريق المحلة بملعب مصراتة في آخر مباريات الأسبوع السادس .

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