بنغازي.. اختتام بطولة “النخبة الليبية” لتنس الطاولة

أخبار ليبيا 24

اختتمت، اليوم الاثنين، بطولة “النخبة الليبية” لتنس الطاولة؛ وذلك تحت إشراف الاتحاد العام للعبة.

وتوج بلقب البطولة لاعب نادي التحدي مصراتة، حبيب سالم يونس العجايبي، بعد تحقيقه للفوز في مبارياته الإحدى عشر التي خاضها في البطولة.

وشهدت منافسات المسابقة التي جرت بصالة المنتخبات في مدينة بنغازي مشاركة 20 رياضيا.

وشارك في البطولة أبرز أبطال لعبة تنس الطاولة على مستوى ليبيا من جميع الفئات السنية.

وتنافس اللاعبون فيما بينهم في مسابقة تواصلت لثلاث أيام بنظام المجموعة الواحدة.

واستحدث الاتحاد العام الليبي لتنس الطاولة برئاسة، محمد الدعيكي، البطولة لرفع مستوى اللاعبين وإعدادهم.

وأيضا لزيادة الاحتكاك والوصول بهم إلى مستوى أعلى لتمثيل ليبيا في المشاركة الخارجية في المواعيد القادمة.