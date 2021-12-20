الفزاني بطلة كأس ليبيا للسيدات في القوة البدنية

بنغازي 20 ديسمبر 2021 (وال) -تحصلت الرياضية نيفين عاشور الفزاني، على الترتيب الأول في بطولة كأس ليبيا للسيدات، وأيضا على كأس نجم البطولة في القوة البدنية، والتي اقيمت نظمت بصالة أبطال الوسيع، بإشراف الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية يوم السبت الماضي، بحسب تصريح مدرب صالة مخلوف للقوة البدنية عمر شبيك.

وجاءت البطولة بمشاركة (15) رياضية للمنافسة، على لقب البطولة، وأشار شبيك بأن حكام دوليين للعبة وحكام محليين من الدرجة الأولى، قاموا بتحكيم البطولة، مضيفا أن صالة مخلوف تحت إشراف المدرب عمر شبيك، وصالة أبطال الوسيع تحت إشراف المدرب محمد الوسيع، والمشاركات في هذه البطولة تحت الناشئين والناشئين والكبار والماسترز.(وال بنغازي) م ع / س خ.

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