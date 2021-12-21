اجتماع رابطة أندية بنغازي وضواحيها

بنغازي 21 ديسمبر 2021 (وال) _ عقدت رابطة أندية بنغازي و ضواحيها برئاسة السيد إبراهيم الفارسي، اجتماعها الثالث في ضيافة نادي المجد بالمليطانية.

هذا و تم خلال الاجتماع الذي عقد السبت الماضي، مناقشة مشاكل الأندية قبل انطلاق الدوري و حلحلتها، و دخول الأندية للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم

و تخلل الاجتماع حفل تكريم للسيد إبراهيم الفارسي من قبل الاندية المنظمة للرابطة.

يذكر أن الرابطة قد قامت بعدة اجتماعات سابقة، لتوفير معدات رياضية للأندية، لتمكين جميع الأندية من المشاركة بدوري الفئات السنية. (وال _ بنغازي) م ب

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