أندية الدوري الإنجليزي تقرر استمرار المباريات رغم تفشي “كورونا”

قررت الأندية الإنجليزي الاستمرار في خوض منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم توقف ست مباريات في الجولة الماضية بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

جاء ذلك في ظل حالة من الارتباك تعيشه أندية الدوري الممتاز الإنجليزي بعد اجتياح فيروس “كورونا” عالم كرة القدم، مجددًا، لاسيما بعد إصابة 42 لاعبًا من الدوري الإنجليزي.

وبحثت الأندية الإنجليزية الـ20 المقيدة في الدرجة الممتازة فكرة توقف المباريات خلال اجتماعها الطارئ الذي عقد عبر تقنية الفيديو، بعد مطالبات عددٍ من مدربي الأندية بإيقاف الدوري مؤقتاً بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

ورفضت الأندية، رسميًا، تأجيل مباريات المسابقة خلال فترة أعياد الميلاد، إلا أن بعض الأندية مثل ليفربول أيدت فكرة تأجيل جولة واحدة، لكن أندية أخرى رفضت بسبب المخاطر الاقتصادية.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه تم إخبار الأندية أن لاعبيها تحت 21 عامًا الذين لديهم تجربة مع الفريق الأول؛ سيسمح لهم بالمشاركة بشكل أكبر، إذا انخفض عدد اللاعبين المتاحين عن 14 لاعبًا.

ويسود ترقب كبير من قبل الأندية التي تخشى تكرار خوض المباريات من دون جماهير مجددًا، مع إمكانية الإيقاف أو التعليق الجزئي للمباريات في شهر يناير المقبل، إذا ما استمر معدل الإصابات في الارتفاع.

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