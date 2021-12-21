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“كاف” يؤكد على إقامة “أمم أفريقيا” بالكاميرون في موعدها

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد باتريس موتيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، على إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في موعدها، يوم التاسع من يناير، في دولة الكاميرون.

وكشف رئيس “كاف”، من داخل استاد الأولمبي، أنه سيكون هو وعائلته يوم السابع من يناير المقبل في دولة الكاميرون، ونفى، في الوقت ذاته، تأجيل البطولة، مؤكدًا إقامتها في موعدها المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة جديدة تلقي بظلالها على دولة الكاميرون، مستضيف البطولة، وهذه المرة؛ بسبب إضراب العمال في ملعب “أولمبي”، الذي يفترض أن يشهد افتتاح كأس الأمم الأفريقية.‬

 

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قناة 218 الليبية

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