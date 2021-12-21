تواصل دورة الحكام الجدد في بنغازي

بنغازي 21 ديسمبر 2021 (وال) -تتواصل بأكاديمية راين للتعليم والتدريب بمدينة بنغازي، دورة للحكام الجدد في كرة القدم، والتي تقيمها لجنة التحكيم الفرعية في مدينة بنغازي، وذلك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمدينة، حيث بدأت يوم السبت الماضي، وتستمر حتى السادس من شهر يناير المقبل.

قدم الدورة نخبة من الأسماء المميزة والمتمثلة في ركلة البداية، وستكون المحاضرات متخصصة في المواد التالية: الملعب، وحجم الكرة، ومدة المباراة، ومعدات اللاعبين، والحكم، الحكام المساعدين، وتسجيل الأهداف، وركلة الجزاء، والركلات الحرة، والتسلل، بالإضافة إلى رمية التماس، والإعداد البدني.

بالإضافة إلى شرح محاضرات في مواد، الأخطاء والسلوك الغير رياضي، والكرة في اللعب وخارج اللعب، وضربات الزاوية، وعلاقة الحكم باللجنة والإداريين، وكذلك طريقة تحديد الفريق الفائز، الطب والإعلام الرياضي.(وال بنغازي) س إ / خ.

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