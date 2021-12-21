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الأهلي طرابلس يهزم العبور في الكرة الطائرة ضمن منافسات “الممتاز”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة من تحقيق فوز جديد له في الدوري الليبي الممتاز، وذلك على حساب فريق العبور بنتيجة ثلاثة أشواط دون ردٍّ.

ونجح الأهلي طرابلس في الفوز بنتيجة الشوط الأول بواقع 25 نقطة مقابل 17، وانتهت مجريات الشوط الثاني من اللقاء بنتيجة 25 نقطة مقابل 11 للعروبة، أما في شوط المباراة الثالث والأخير في المباراة؛ فقد اكتسح الأهلي العبور بـ25 نقطة مقابل خمس نقاط فقط.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي طرابلس، حامل لقب الموسم الماضي، يعتلي حاليًا صدارة جدول ترتيب المنطقة الثالثة، ضمن مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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