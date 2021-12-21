فريق الأهلي طرابلس يواصل صدارته للدوري الليبي لكرة الطائرة

واصل فريق الأهلي طرابلس صدارته للدوري الليبي لكرة الطائرة للمنطقة الثالثة برصيد ثمانية عشر نقطة

طائرةالأهلي طرابلس الذي تواصل صدارتها لفرق المنطقة الثالثة بعد فوزها على فريق العروبة بثلاثة أشواط نظيفة فيما يحل فريق أساريا في المركز الثاني برصيد خمسة عشر نقطة بعد فوزه على الوحدة الويفيات بثلاثة أشواط دون مقابل بينما يأتي فريق الاتحاد وفريق الجزيرة بتسع نقاط في المركز الثالث .

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