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رسميًا.. المصري أمير إبراهيم مدربًا لمنتخب السلة الوطني

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد الاتحاد الليبي لكرة السلة مع المدرب المصري أمير إبراهيم لقيادة إدارة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للرياضة.

وجاء هذا التعاقد من أجل الاستعداد لمشاركة المنتخب الليبي في البطولة العربية للمنتخبات التي ستُقام في مدينة دبي في شهر فبراير القادم.

ووصل المدرب المصري إلى طرابلس وسيبدأ في اختيار قائمة الفريق الأولية للدخول في معسكر إعدادي قبل البطولة العرب.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب أمير إبراهيم سبق له أن خاض العديد من تجارب مع أندية الدوري الليبي والتي منها الأهلي طرابلس والاتحاد والنصر والشباب.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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