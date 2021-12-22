تغيير مواعيد مباريات في الجولة السادسة من الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عدلت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد 3 مباريات في الجولة السادسة من الدوري الليبي الممتاز .

وبحسب التعديل فستقام مباراة التحدي ومنافسه النادي الأهلي بنغازي يوم الجمعة المقبل بملعب شهداء بنينا على تمام الساعة السادسة مساء .

فيما ستلعب مباراة الهلال ودارنس الساعة السادسة من يوم السبت المقبل على أرضية ملعب شهداء بنينا .

وستقام مباراة النصر وخليج سرت بملعب شهداء بنينا على تمام الساعة السادسة من يوم الأحد القادم .

يذكر أن الأهلي بنغازي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من 5 جولات، ويتواجد الأخضر في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، والنصر في المركز الثالث بـ 10 نقاط .