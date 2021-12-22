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الاتحاد المصراتي يواجه الخمس في افتتاح الأسبوع السادس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تقام غدا الخميس ضمن مباريات المجموعة الثانية مبارة واحدة تجمع الاتحاد المصراتي والخمس بملعب مصراتة
وضمن ذات الجولة يواجه فريق الشط فريق الاتحاد مساء السبت بملعب على الزقوزي على أن تختتم مباريات الأسبوع يوم الأحد القادم بإجراء ثلاث مباريات اذ ينزل الأولمبي ضيفا على السويحلي بملعب مصراتة فيما يستضيف أبوسليم فريق المدينة بملعب الهشامي البهلول بنادي الأهلي .. أما المواجهة الثالثة فستجمع الأهلي طرابلس والمحلة بملعب مصراتة في ختام مباريات الجولة.

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قناة ليبيا الاحرار

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