الاتحاد المصراتي يواجه الخمس في افتتاح الأسبوع السادس

تقام غدا الخميس ضمن مباريات المجموعة الثانية مبارة واحدة تجمع الاتحاد المصراتي والخمس بملعب مصراتة

وضمن ذات الجولة يواجه فريق الشط فريق الاتحاد مساء السبت بملعب على الزقوزي على أن تختتم مباريات الأسبوع يوم الأحد القادم بإجراء ثلاث مباريات اذ ينزل الأولمبي ضيفا على السويحلي بملعب مصراتة فيما يستضيف أبوسليم فريق المدينة بملعب الهشامي البهلول بنادي الأهلي .. أما المواجهة الثالثة فستجمع الأهلي طرابلس والمحلة بملعب مصراتة في ختام مباريات الجولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار