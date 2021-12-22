الأهلي المصري يواصل هيمنته على القارة السمراء

يواصل نادي الأهلي المصري هيمنته على القارة الأفريقية، بعد تحقيق لقب قاري جديد مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري.

ونجح نادي القرن في تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي، بعد الفوز على نادي الرجاء البيضاوي المغربي في ملعب أحمد بن علي.

الأهلي حصد اللقب بعد الفوز على الرجاء بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وقد تقدم الرجاء في المباراة بهدف عند الدقيقة 13 عن طريق المغربي حميد أحداد، ليعود الأهلي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق طاهر محمد، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت للنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن بطل دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، نجح في تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه.

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