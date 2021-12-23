مغادرة بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 سنة إلى تونس                           

قرطاج 23 ديسمبر 2021 (وال) -غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة، تحت سن ( 18 )، الأراضي الليبية، أمس الأربعاء، وذلك للمشاركة في البطولة الدولية والتي ستقام بدولة تونس في الفترة من (26 إلى 30) من شهر ديسمبر الجاري، و بمشاركة منتخبات صاحبة الضيافة، تونس والجزائر ومالي.

وتكونت قائمة المنتخب الوطني، من المدرب رشيد إبراهيم، والمساعدين أحمد الأوجلي، وممدوح الناجح، والإداري خالد القطعاني، ومشرف المعدات رامي حدود، واللاعبين

إبراهيم جمال، محمد بكه، طه الفرجاني، علي آغا، عبدالقادر بودبوس، مؤيد محارب، أحمد بزيو، طه شيما، أحمد الصوادق، عبدالعزيز حويل، محمد الزلاوي، حكيم قدح، هانيبال العطوشي، ايسم امشيا. (وال قرطاج). م ب / س خ.

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