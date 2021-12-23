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التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي طرابلس والأولمبي ضمن الجولة الخامسة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهى لقاء الأهلي طرابلس ومستضيفه الأولمبي بنتيجة التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الزاوية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ويعتبر هذا التعادل هو الثاني على التوالي للفريقين، حيث تعادل الأهلي طرابلس في الجولة الماضية سلبيًا مع المدينة، ورفع رصيده إلى خمس نقاط، بينما تمكّن الأولمبي من جمع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين.

جديرٌ بالذكر أن فريق الأهلي طرابلس سيلتقي، في الجولة المقبلة، فريق المحلة، على ملعب مصراتة، فيما سيستقبل الأولمبي ضيفه السويحلي على أرضية ملعب الزاوية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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