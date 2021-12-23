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التعادل يحسم لقاء الوصيف مع صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسمت نتيجة التعادل السلبي مجريات لقاء المدينة ونظيره السويحلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة ذهاب المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

ويُواصل فريق المدينة تعادلاته المتتالية، حيث يعتبر لقاء السويحلي هو التعادل الثالث للمدينة على التوالي، في المقابل توقف السويحلي تحقيق سلسلة الانتصارات التي حققها في الجولتين الماضيتين.

تجدر الإشارة إلى أن فريق السويحلي رفع رصيده بعد هذا التعادل إلى ثماني نقاط في الترتيب الثاني خلف الأولمبي المتصدر، بينما وصل فريق المدينة للنقطة السادسة في المركز الرابع.

 

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قناة 218 الليبية

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