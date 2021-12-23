الدوري الليبي الممتاز … التعادل السلبي يسيطر على لقاء الأولمبي والأهلي طرابلس

الزاوية 23 ديسمبر 2021 (وال) -سيطر التعادل السلبي لقاء فريقا الأهلي ومستضيفه الأولمبي، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الزاوية.

المباراة التي جرت أمس الأربعاء، توسطها الحكم الطاهر فرج، دخلها الفريقين وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، فالأولمبي متصدر فرق المجموعة الثانية دخل المقابلة بطموح المحافظة على الصدارة والابتعاد عن أقرب ملاحقيه فريق السويحلي، فيما كان هدف الأهلي هو استعادة توازنه و الاقتراب من فرق المقدمة.

وبالعودة للقاء فأن الشوط الأول فيها لم يشهد فرص وخطورة تذكر بين الفريقين، لاسيما الأفضلية كانت نوعا ما لفريق الأولمبي من ناحية الاستحواذ على الكرة، في حين جاء الشوط الثاني مغايرا تماما عن سابقه، فاستيقظ الأهلي متحررا من مناطقه الدفاعية، ولعل أبرز كرات المباراة كانت من اللاعب حمد القديري، والذي بدوره لعب كرة ترتطم بالقائم الأيسر لحارس الأولمبي، علي شيوة.

وبهذا التعادل السلبي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليرفع فريق الأولمبي رصيده من النقاط إلى (11) نقطة، محافظا على موقعه في صدارة المجموعة الثانية، فيما أصبح رصيد الأهلي (5) نقاط، محتلا بها المرتبة الخامسة.(وال الزاوية) س إ / س خ.

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