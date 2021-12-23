ميلان يقسو على إمبولي برباعية.. ويحتل الوصافة وحيدًا

حقق فريق ميلان فوزًا مهمًا على مضيفه إمبولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “كارلو كاستيلاني”، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وتمكّن لاعب وسط ميلان فرنك كيسي من تسجيل ثنائية في الدقيقة 12 و42 من عمر اللقاء، ونجح الظهيران فلورينزي وثيو هيرنانديز في تسجيل الهدف الثالث والرابع للروسونيري.

في المقابل، جاء هدفا إمبولي عن طريق نديم بايرامي في الدقيقة 18، وأندريا بينامونتي من علامة الجزاء، ليرتفع رصيد ميلان بعد هذا الفوز إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب العام وبفارق أربع نقاط عن الإنتر المتصدر.

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