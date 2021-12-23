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إيكاردي يُنقذ باريس سان جيرمان من فخ الخسارة أمام لوريان

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل الإيجابي هدف لمثله لقاء فريق باريس سان جيرمان أمام مستضيفه لوريان، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي، على أرضية ملعب “دو موستوار إيف”.

وافتتح أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الـ40 عن طريق توماس مونكوندوي، وطُرد في الدقيقة 85 مدافع سان جيرمان الإسباني سيرخيو راموس، وقبل نهاية اللقاء تمكن ماورو إيكاردي من معادلة النتيجة بهدف من صناعة أشرف حكيمي.

وبهذا الفوز، عزّز سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة بينما رفع لوريان رصيده إلى النقطة 15 في المركز 19 قبل الأخير.

 

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قناة 218 الليبية

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