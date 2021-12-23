أمير يختار قائمة منتخب السلة

طرابلس 23 ديسمبر 2021 (وال) – استدعى مدرب منتخب ليبيا الأول لكرة السلة، المصري، أمير إبراهبم، قائمة المنتخب الليبي الأول لكرة السلة، والتي ستدخل في معسكر اعداد تحضيري للمشاركات الخارجية.

وتكونت القائمة المختارة من قبل المدرب، من (20) لاعبا يمثلون (6) أندية.

وجاءت القائمة كالتالي:

نادي الأهلي طرابلس: أنيس المنصوري، نسيم بدروش، محمد الساعدي، غيث الرحمن مفتاح، محمد جمعة.

نادي الاهلي بنغازي: سفيان الشويهدي، إسماعيل الجهمي، أدريس زيو، محمد عيسى، عمر الدرفيلي.

نادي الاتحاد: عبدالقادر رزق، أحمد الفلاح، محمد المبروك، علي مادي الزلو، أسعد رزق.

نادي النصر: محمد بوزقية، علي الزناتي.

نادي المروج: ضياء الدين الريفي.

نادي الهلال: محي الدين الغرياني، يوسف الأوجلي. (وال ). م ب / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال