السبت انطلاق البطولة الدولية لمنتخبات الشباب لكرة السلة

تنطلق يوم السبت القادم البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت سن 18 عاما والتي تنظمها تونس بمشاركة منتخبات تونس البلد المضيف و ليبيا والجزائر ومنتخب مالي، بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى تونس وستبدأ مشاركتها في البطولة بداية من يوم السبت المقبل الـ 25 ديسمبر الجاري بلقاء منتخب تونس ثم يلاقي منتخبنا منتخب الجزائر يوم الأحد .

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