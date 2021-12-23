الدوري الليبي الممتاز … التعادل السلبي يحكم على لقاء السويحلي و المدينة

طرابلس 23 ديسمبر 2021 (وال ) -حكم التعادل السلبي على لقاء فريقا المدينة و السويحلي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الهاشمي البهلول.

ودخل السويحلي والمدينة هذه المباراة التي جرت أمس الأربعاء، تحت صافرة الحكم حمزة معتوق بشكل أفضل، لاسيما أن الفريقين نجحا في صنع عدة هجمات خطرة على المرميين، وتحسن الأداء طوال الـ 90 دقيقة، لكن كل الهجمات التي شكلت افتقدت إلى اللمسة الأخيرة والتي تهز الشباك وتغير لوحة الأهداف.

وبهذا التعادل، رفع السويحلي رصيده من النقاط إلى (8) نقاط، محتلا بها الترتيب الثاني، بينما أضاف المدينة نقطة إلى رصيده، وأصبح ( 6 ) نقاط، محتلا بها الترتيب الرابع .(وال طرابلس) س إ / س خ.

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