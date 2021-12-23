الإعلان عن قائمة منتخب السلة قبل المشاركة العربية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة قائمة اللاعبين الذين تم إستدعائهم للمنتخب الأول لكرة السلة من قبل المدرب المصري “أمير ابراهيم” والتي اختار فيها العديد من الأسماء الشابة، وسيدخل المنتخب الوطني في معسكر داخلي بالعاصمة طرابلس تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في دبي شهر فبراير المقبل.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا الاحرار
قد يعجبــــك أيضـــاً
الدوري الليبي الممتاز … التعادل السلبي يحكم على لقاء السويحلي و المدينة
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
السبت انطلاق البطولة الدولية لمنتخبات الشباب لكرة السلة
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
انطلاق منافسات الإياب للكرة الطائرة
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
وزارة الرياضة تعتمد تسييرية الأهلي طرابلس
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
أضف تعليقـك