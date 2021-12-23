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الإعلان عن قائمة منتخب السلة قبل المشاركة العربية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة قائمة اللاعبين الذين تم إستدعائهم للمنتخب الأول لكرة السلة من قبل المدرب المصري “أمير ابراهيم” والتي اختار فيها العديد من الأسماء الشابة، وسيدخل المنتخب الوطني في معسكر داخلي بالعاصمة طرابلس تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في دبي شهر فبراير المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

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