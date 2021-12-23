الإعلان عن قائمة منتخب السلة قبل المشاركة العربية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة السلة قائمة اللاعبين الذين تم إستدعائهم للمنتخب الأول لكرة السلة من قبل المدرب المصري “أمير ابراهيم” والتي اختار فيها العديد من الأسماء الشابة، وسيدخل المنتخب الوطني في معسكر داخلي بالعاصمة طرابلس تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في دبي شهر فبراير المقبل.

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