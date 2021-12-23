منتخب رفع الأثقال يستعد للمشاركة العربية في العراق

أجرت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال صباح الخميس المسحة الخاصة بفيروس كورونا من أجل الإستعداد لمغادرة أرض الوطن والسفر إلى مدينة أربيل حيث مكان البطولة العربية لرفع الأثقال التي سوف تنطلق في تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة إحدى عشرة دولة عربية.

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