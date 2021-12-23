تكليف حسام يوسف مدربا لمنتخب الكيك بوكسينغ

كلف الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة المدرب الوطني “حسام يوسف” جرود الحاصل على القلادة الذهبية في بطولة العالم للأندية مدربا لمنتخب ليبيا لفئتي الشباب والناشئين بعد أن حصد رياضيوه أكبر عدد من الذهبيات في بطولة ليبيا الخامسة للكيك بوكسينغ في مدينة بنغازي.

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