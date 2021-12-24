الأهلي بنغازي يواصل تحقيق العلامة الكاملة.. ويغرد منفردًا في الصدارة

حقق فريق الأهلي بنغازي فوزًا مهمًا على جاره التحدي، وواصل سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري، من المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وافتتح الأهلي بنغازي أهداف المباراة عن طريق هداف الفريق التونسي هيثم الجويني من علامة الجزاء في الدقيقة 52، ثم أدرك التحدي النتيجة في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب أحمد مكاري.

وسجل التونسي هيثم الجويني هدفًا قاتلاً في الوقت بدل الضائع، ونجح الأهلي بنغازي في الحفاظ على العلامة الكاملة، ورفع رصيده من النقاط إلى 18 في الصدارة.

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