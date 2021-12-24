خاص | الأهلي بنغازي يُغرد وحيدًا في المجموعة الأولى

بنغازي 24 ديسمبر 2021 (وال)- واصل فريق الأهلي بنغازي عزف نغمة انتصارات المتتالية في الدوري الليبي، بتغلبه على جاره التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن حساب الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

رغبة واضحة

المقابلة التي جرت مساء الخميس توسطها الحكم الدولي ( عبد الواحد حريويدة )، لم يتمكن فيها فريق التحدي من لملمة أوراقة المبعثرة على صعيد نتائجه بالمجموعة، تاركًا الأهلي منذ البداية يهاجم مرمى حارسه ( حسن المجبري )، فيما كانت رغبة الأهلي واضحة وذلك من خلال تحركات مهاجمه النيجيري( أيفيونغ )، والعراقي ( همام طارق ).

الشوط الأول من المواجهة اكتمل سلبيًا بين الفريقين على صعيد النتيجة والأداء، لكن أبرز أحداث الشوط الأول هي ضياع ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي في الدقيقة (16)، وفيها تمكن الحارس حسن المجبري من التصدي إلى تلك الركلة التي أنبر لها النيجيري ( أيفيونغ ).

في النصف الثاني من اللقاء، حصل الأهلي على ركلة جزاء ثانية، بعد أن عرقلة الحارس ( حسن المجبري ) للمهاجم ( أكرم الزوي ) ، تقدما لها التونسي ( هيثم الجويني )، واضعاً كرته داخل شباك التحدي، وذلك في الدقيقة (51)، لكن التحدي سرعان من أدرك التعادل، بواسطة رأسية من المهاجم ( أحمد مكاري ) الذي بدوره وضع الكرة على يسار الحارس ( مراد الوحيشي )، وجاء ذلك في الدقيقة (57).

رأسية الجويني

الأهلي متصدر المجموعة، تقدم أكثر نحو مرمى ( حسن المجبري ) باحثاً عن تأكيد صدارته بهدف ثان، وبعد ضغط كثيف عاد التونسي ( هيثم الجويني ) ليؤكد علو كعبة في هذه المقابلة، مسجلاً برأسية هدفه الثاني باللقاء، مستفيداً من العرضية المثالية التي أرسلها داخل منطقة الجزاء زميلة ( عبد الله بلعم ).

بهذا الفوز يواصل الأهلي التغريد وحيدًا على لائحة سلم المجموعة الأولى برصيد (18) نقطة، محققاً في ذلك فوزه السادس تواليًا، فيما تجمد فريق التحدي عند النقطة (4) محتلا بها الترتيب الثامن بالمجموعة.

التحكيم

تجدر الإشارة إلى أن طاقم تحكيم هذه المقابلة تكون من الدولي ( عبد الواحد حريويدة )، وبمساعدة كل من مساعد أول الدولي ( صلاح الحاسي )، ومساعد ثان ( رمزي القاضي )، و ( ومحمد نبوس ) حكماً رابعاً، ( عاشور سليمان ) مراقباً للقاء.

بطاقات

يذكر أن الحكم الدولي ( عبد الواحد حريويدة ) أشهر الكرت الأصفر في خمسة منافسات، ثلاثة منها لصالح لاعبي التحدي وهم ( أيمن بن دردف ) في الدقيقة (7)، والحارس ( حسن المجبري ) في الدقيقة (50)، وكذلك اللاعب ( أيهم الغويل ) في الدقيقة (58)، بينما أشهر الحكم عدد (2) كروت صفراء للأهلي وكانت من نصيب كل من ( عبد الله بلعم ) في الدقيقة (7)، و الحارس ( مراد الوحيشي ) في الدقيقة (1+90). (وال) س أ / ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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