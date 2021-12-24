خاص| بهدف معتز المعروف الاتحاد المصراتي يتفوق على الخمس

مصراتة 24 ديسمبر 2021 (وال)- تفوق فريق الاتحاد المصراتي على الخمس بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد جاء خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس على أرضية ملعب مصراتة الدولي، توسطها الحكم ( أشرف عمر جمعة )، جاء في الدقيقة (45) من زمن الشوط الأول بتوقيع لاعبه ( معتز المعروف ) مستفيدا من خطأ الحارس ( محمد اللافي ) الذي بدوره لم يتمكن أبعاد من أبعاد تصويبة ( سعد الغرباوي ) القوية.

بهذا الفوز رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى (5) نقاط في المركز السابع، بينما توقف رصيد الخمس عند (4) نقاط في الترتيب التاسع. (وال) س أ / ر ت

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