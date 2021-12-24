بيكهام يحضر حفل ختام مهرجان الشباب 2021 محتفيا بالتضامن العربي

بحضور النجم الانجليزي ديفيد بيكهام أقيم الحفل الختامي وتسليم الجوائز للفائزين بلقب بطولة “كلنا معا” وكان من بينهم ريتال شباكي من الأردن ومحمد القصابي من قطر، كما حصل جاسين عزيز بورشيا من بنغلاديش وحافظ المحمد من سوريا على جائزة اللعب النظيف.

المهرجان جاء تحت شعار “كلنا معا”، حيث اختتم الجيل المبهر النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021، الذي انطلق في حديقة الأكسجين بمؤسسة قطر، خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري.

واحتفى المهرجان، المنظم بالتعاون مع مؤسسة قطر الشريك الاستراتيجي للمهرجان، بالتضامن العربي من خلال أنشطة تفاعلية عديدة حضرها أكثر من 200 شاب وفتاة من قطر والعالم، من بينهم مجموعة من القادة الشباب الذين شاركوا في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

يذكر أن فعاليات المهرجان كانت تجربة كروية تعليمية ملهمة للمشاركين خلال مباريات بطولة “كلنا معا” لكرة القدم، بحضور أساطير كرة القدم في العالم مثل محمد سعدون الكواري، وسارة عصام، ولوثر ماثيوز، وعلي الحبسي، وكافو، ومارسيل ديساي، ولويس هيرنانديز، وخافيير ماسكيرانو.

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