طائرة النصر تتصدر المجموعة الأولى بتفوقها على الجارة الهلال

المرج 24 ديسمبر 2021 (وال)- تفوق فريق النصر على جاره الهلال بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوطين، في الجولة الأولى من إياب منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة.

نتائج الأشواط الثلاثة جاءت كالتالي:

الشوط الأول 25 – 22 للنصر .

الشوط الثاني 25 – 20 للنصر.

الشوط الثالث 25 – 19 للهلال .

الشوط الرابع 25 – 23 للهلال .

الشوط الخامس 22 – 20 للنصر.

وقاد المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، بقاعة المرحوم أحمد موسى للألعاب الرياضية ببلدية المرج، بقيادة صافرة تحكيم: حكم أول الدولي حسين البركي, حكم ثاني عصام الفسي، ومسجل وائل أبو شعالة, ومساعد مسجل علي الأوجلي، وحاملي رايات فرج بوعربية، وعلي بو جناح . (وال) م ب/ ر ت

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