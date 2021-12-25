طائرة النصر تتصدر المجموعة الأولى بتفوقها على الجارة الهلال

المرج 24 ديسمبر 2021 (وال)- تفوق فريق النصر على جاره الهلال بنتيجة ثلاث أشواط مقابل شوطين، في الجولة الأولى من إياب منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة.
نتائج الأشواط الثلاثة جاءت كالتالي:
الشوط الأول 25 – 22 للنصر .
الشوط الثاني 25 – 20 للنصر.
الشوط الثالث 25 – 19 للهلال .
الشوط الرابع 25 – 23 للهلال .
الشوط الخامس 22 – 20 للنصر.
وقاد المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، بقاعة المرحوم أحمد موسى للألعاب الرياضية ببلدية المرج، بقيادة صافرة تحكيم: حكم أول الدولي حسين البركي, حكم ثاني عصام الفسي، ومسجل وائل أبو شعالة, ومساعد مسجل علي الأوجلي، وحاملي رايات فرج بوعربية، وعلي بو جناح . (وال) م ب/ ر ت
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