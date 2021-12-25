طائرة الأهلي بنغازي تتفوق على المروج بثلاثة أشواط نظيفة

المرج 24 ديسمبر 2021 (وال)- تفوق فريق الأهلي بنغازي على المروج بنتيجة ثلاث أشواط مقابل لاشيء، في الجولة الأولى من إياب منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة الطائرة.

نتائج الأشواط الثلاثة جاءت كالتالي:

الشوط الأول 25 – 12 للأهلي.

الشوط الثاني 25 – 18 للأهلي.

الشوط الثالث 25 – 21 للأهلي .

وقاد المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، بقاعة المرحوم أحمد موسى للألعاب الرياضية ببلدية المرج، بقيادة صافرة تحكيم: حكم أول علي الأوجلي, حكم ثاني فرج بوعربية .

مسجل علي بوجناح, مساعد مسجل الدولي حسين البركي، وحاملي رايات عصام الفسي، وائل بوشعالة. (وال) م ب/ ر ت

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