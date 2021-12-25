ياسين إبراهيمي وثنائي الترجي ضمن قائمة الجزائر مجددًا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر برئاسة المدرب جمال بالماضي عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2022 التي ستُقام في الكاميرون خلال الفترة من التاسع من يناير القادم إلى السادس من فبراير.

وشهدت القائمة عودة النجم ياسين إبراهيمي لاعب الريان القطري، وثنائي الترجي التونسي، إلياس شتي ومحمد الأمين توجاي، فيما اُستبعد هشام بوداوي وأحمد توبة من القائمة توبة، رغم انضمامهما بانتظام للتشكيلة في الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر يهدف في بطولة أمم أفريقيا هذا العام؛ إلى الحفاظ على لقبه الذي حصده في آخر نسخة عام 2019.

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