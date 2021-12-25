“بوفون”: يوفنتوس فقد هويته بعد ضمّ “رونالدو”

قال جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق إن فريقه فقد هويته الجماعية، بعد ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018.

وأضاف “بوفون” في تصريحات صحفية: اليوفي أُتيحت له فرصة الفوز بدوري الأبطال في الموسم الأول لرونالدو عندما كنت مع باريس سان جيرمان، لكنني لم أفهم ماذا حدث ، عندما عدت للعب مع رونالدو لعامين كانت الأمور تسير على ما يرام، لكن أعتقد أن يوفنتوس فقد هويته.

وأردف: بلغنا نهائي دوري الأبطال في 2017 لأننا كنّا نملك خبرة كبيرة، لكن فوق كل هذا كنّا وحدة واحدة وكانت هناك منافسة على جميع المراكز في تشكيلة قوية، ولكننا فقدنا ذلك مع “رونالدو”.

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