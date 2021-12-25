سباق بين الاتحادين المغربي والإسباني للظفر بخدمات الزلزولي

دخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في سباق مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل الحصول على خدمات عبدالصمد الزلزولي لاعب برشلونة.

وكان وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي قد أعلن استدعاء الزلزولي؛ للمشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الاتحاد الإسباني وعد اللاعب بالتواجد مع منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة، في حال الاعتذار عن التواجد مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزلزولي لعب مع منتخب المغرب للشباب، لكنه لم يُمثّل المنتخب المغربي الأول، ويحق له تمثيل منتخب واحد فقط بين منتخبي إسبانيا أو المغرب على مستوى الكبار؛ لكون اللاعب وُلد في المغرب ثم سافر للعيش في إسبانيا منذ السابعة من عمره.

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