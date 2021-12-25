انطلاق دورة لحكام القوة البدنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم السبت، بمركز وهبي البوري بمدينة بنغازي دورة للحكام الجدد في لعبة القوة البدنية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال طارق الصقر، رئيس لجنة الحكام العليا بالاتحاد الليبي للقوة البدنية: “أن الدورة ستتواصل لثلاثة أيام متتالية”.

وأشار الصقر أن اليوم الأول من الدورة شهد حضور 15 مشاركا من العنصرين الرجالي والنسائي.

وأوضح الصقر أن محاور الدورة التعريف بالقانون الدولي للعبة وتوضيح جميع النواحي التحكيمية وكافة التقنيات الحديثة.

وتهدف الدورة وفق الصقر، “إلى تخريج حكام جدد لإعطاء نفس جديد لتحكيم اللعبة خاصة مع كثرة البطولات والمسابقات”.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة تأتي تحت إشراف الاتحاد الليبي للقوة البدنية.

ويحاضر في الدورة عدد من الأسماء التحكيمية ذات الخبرة الطويلة منها الحكم الدولي طارق الصقر والحكم الدولي رفيق الكوافي والحكم الدولي خالد عبدالسميع مخلوف.