صاروخية “معاذ عيسى” تمنح الاتحاد فوز ثمين على الشط

أخبار ليبيا 24 – رياضة
واصل الاتحاد حصد الانتصارات في الدوري الليبي محققا الفوز على الشط اليوم السبت بنتيجة هدف دون رد، على أرضية ملعب علي الزقوزي بالعاصمة طرابلس في مباراة مؤجلة من المسابقة .
هدف الاتحاد الوحيد جاء بقذيفة قوية من معاذ عيسى في الدقيقة 66 لم يفلح حارس الشط في التصدي لها .
وهذا الفوز هو الثالث للاتحاد على التوالي، وتتبقي الفريق 3 مباريات مؤجلة .
من جانبه لم يحقق الشط أي فوز منذ انطلاق منافسات الدوري .
وبهذا الانتصار رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد أبناء العماني عند نقطة وحيدة في المركز الأخير .
وجاء شوط المباراة الأول خاليا من الأهداف وانتهى بالتعادل السلبي 0-0 .
و وجاءت أثمن الفرص عن طريق معاذ عيسى في الدقيقة 54 لكن مدافع الشط ابعد الكرة قبل أن تصب لشباك الشط .
وعاد معاذ عيسى في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية استقرت في شباك الشط معلنة هدف للاتحاد .
وكاد الاتحاد أن بصل لهدف ثاني لكن طلال فرحات أضاع فرصة سهلة في الدقيقة 68 وهو في مواجهة حارس الشط .
وكاد الشط أن يخطف التعادل في الدقيقة 73 لكن كرة عبد العزيز بالريش أبعدها حارس الاتحاد بكل فدائية .
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