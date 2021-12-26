خاص| أبرز نتائج مباريات السبت من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

بنغازي 25 ديسمبر 2021 (وال)- حقق فريق الاتحاد فوزًا هامًا على الشط بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن حساب الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على أرضية ملعب علي الزقوزي بطرابلس، نجح فيها الاتحاد من إحراز الهدف الوحيد في الشوط الثاني بتوقيع مهاجمه معاد عيسى.

وعلى ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء، عبر فريق الصداقة ضيفه التعاون بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن حساب الجولة السادسة لفرق المجموعة الأولى من مرحلة الذهاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

ونجح الصداقة في هذه المباراة التي جرت مساء السبت، من تسجيل هدفه الوحيد بتوقيع لاعبه مالك الحاسي . (وال) س أ / ر ت

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