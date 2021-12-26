خاص | دخول بعثة المنتخب الليبي للكاراتيه الموحد – جينيرال في معسكر تدريبي بتونس

تونس 25 ديسمبر 2021 (وال)- صرح مصدر بالاتحاد الليبي لكاراتيه الموحد – جينيرال لوكالة الأنباء الليبية، إن البعثة المنتخب وصلت مساء أمس إلى العاصمة التونسية للدخول في معسكر تدريبي استعدادًا للموسم الرياضي 2022 – 2021، وذلك حسب البرنامج الفني المعد للاتحاد بالكامل.

وقال المصدر ذاته لمراسل وكالة الأنباء الليبية، إن البعثة تكونت من 25 رياضيًا من مختلف مناطق ليبيا، لتمثيل المنتخب الليبي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المعسكر سيستغرق 12يومًا بمدينة سوسة التونسية، وسيكون هناك تدريب مع مجموعة من الأندية التونسية.

وأوضح المصدر أنه على هامش هذا المعسكر؛ عقد رئيس الاتحاد الليبي للعبة السيد وسيم الصادق بوزيد بمقر إقامة المنتخب، اجتماعًا مع رئيس الوفد المرافق والذي ضم مراد بشير الرايس، والمدربين والمشرفين وأعضاء المنتخب بالكامل.

وشدد رئيس الاتحاد خلال الاجتماع على ضرورة تحلي الجميع بالضبط والربط والاحترام بين الجميع، إلى جانب تكثيف التدريب والاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذا المعسكر، والاستعداد التّام لما هو قادم. (وال) م ب/ ر ت

خاص| مصطفى بوغرارة

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