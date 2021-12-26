وال| تقرير| “باكايوكو ” ينتزع فوزًا صعبًا للهلال

بنغازي 26 ديسمبر 2021 (وال)- انتزع فريق الهلال فوزًا صعبًا ومهمًا من ضيفه دارنس بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الجولة السادس من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

رأسية باكايوكو

المباراة التي أقيمت مساء السبت توسطها الحكم الدولي (معتز الشلماني)، جاء هدفها الوحيد في الدقيقة (42) عبر رأسية العاجي (إسماعيل باكايوكو )، مستفيدًا من العرضية المثالية التي أرسلت من الرواق الأيسر مررها زميله التونسي ( لمجد عامر).

في الشوط الثاني، كاد فريق الهلال أن يضاعف النتيجة بهدف ثانٍ، حيث أحتسب حكم اللقاء الدولي ( معتز الشلماني ) ركلة جزاء، عندما تمت عرقلة العاجي ( باكايوكو ) داخل منطقة الجزاء، لكن الغابوني ( مدوين بيتينغ )، لم يفلح في إيداعها الشباك، لتجد الركلة أيادي الحارس ( عماد رجب ) متصديًا له إلى ركنية، وجاء ذلك في الدقيقة (70).

تغييرات التومي

دارنس صاحب الـ 8 نقاط، حاول استعادة توازنه وعافيته، حيث أجرى مدربه التونسي ( زياد التومي ) عدة تغييرات على تشكيلته الأساسية، من أجل العودة للمباراة إلى نقطة البداية، خاصة أن الفريق ظهر بمستوى جيد يمكنه من تعديل النتيجة.

فرصة رأسية مهاجمه الكاميروني ( جونيور ) مرت فوق عارضة الحارس ( خالد المسماري )، وهدد البديل ( شاهين الجميل ) مرمى الهلال بتصويبه من خارج منطقة الجزاء، وجدت تمركز جيد للحارس (خالد المسماري )، وفي أخر أمتار المباراة كاد البديل الثاني ( أحمد العربي ) هز شباك الحارس ( خالد المسماري )، لكن تسديدته تمر بمحاذاة القائم الأيسر.

طاقم التحكيم

توسط المباراة طاقم تحكيم متكون من حكم ساحة الدولي ( معتز الشلماني )، بمساعدة كل من مساعد أول ( عز الدين عطية )، ومساعد ثان ( معاد الشائبي )، و ( محمد العبدلي ) حكمًا رابعًا، و ( حميد عبد الجواد ) مراقبًا للمباراة.

تجدر الإشارة إلى أن حكم اللقاء الدولي ( معتز الشلماني )؛ قد أشهر الكرت الأصفر في (7) مناسبات ، منها عدد (3) للهلال ونالها كل من ( مجدي أرطيبة )، و ( أحمد شلبي )، و ( أسامة بلعيد )، ونال دارنس عدد (4) كروت صفراء كانت من نصيب ( مصعب الجيلاني )،و ( محمد صلاح )، و الكاميروني ( أويندي أيكو )، و ( حسام عبد المجيد ).

يذكر أن فريق الهلال بهذا الفوز، رفع رصيد من النقاط إلى (8) نقاط، محتلا بها المرتبة الخامسة، فيما توقف رصيد دارنس عند النقطة ( 8 )، محتلا بها الترتيب الرابع في سلم ترتيب المجموعة الأولى. (وال) س أ / ر ت

تقرير| سيف النصر أمبية

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