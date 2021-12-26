الاتحاد يُحقق فوزه الثالث تواليًا ويزيد من متاعب الشط

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- زاد فريق الاتحاد من متاعب فريق الشط، بتفوق عليه بنتيجة هدف وحيد، ضمن حساب الجولة السادسة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على أرضية ملعب علي الزقوزي.

المباراة قادتها صافرة الحكم الدولي ( محمد العفاس )، لم يفلح فيها فريق الاتحاد من التسجيل في الشوط الأول، فمع مطلع الدقيقة (66) أطلق المهاجم ( معاد عيسي ) كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ، استقرت في الزاوية العليا واليسرى للحارس ( عبد الرحمن المشري ) مُهديًا فريقه ثلاثة نقاط ثمينة.

الشط الجريح الباحث عن نفسه، حاول بقدر المستطاع تعديل الكفة، لاسيما وأن أخطر كرات الشط هي المقصية الخلفية التي لعبها ( موسى أبو بكر ) كاد أن تحدث الفارق، لكن تلك المقصية مرت فرق عارضة الحارس ( معاد اللافي )، لتنتهي بعدها المباراة بتفوق الاتحاد بهدف وحيد.

بهذه النتيجة، حقّق فريق الاتحاد فوزه الثالث تواليًا، رافعًا رصيده إلى (9) نقاط، صاعدًا إلى الترتيب الثاني، ومنقوص من ثلاثة مباريات مؤجلة، فيما تذيّل الشط المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، من (6) مباريات. (وال) س أ / ر ت

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