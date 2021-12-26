ملاعب المونديال 2022 ترحب بالجماهير

بدء العد التنازلي لاستضافة قطر النسخة التاريخية من كأس العالم FIFA قطر 2022، مع اكتمال استادات المونديال الثمانية والتي أصبحت في جاهزية تامة لاستقبال المشجعين من كافة أنحاء المعمورة العام المقبل.

حيث تم افتتاح سبعة استادات وانطلقت على أرضها عدد من أهم المباريات، فيما احتضنت ستة استادات منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021.





استاد خليفة الدولي

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف ثماني مباريات بما فيها مباراة تحديد المركز الثالث

واستضاف الاستاد في عام 2021 عدداً من المباريات الهامة، حيث كان واحداً من استادين احتضنا في يونيو الماضي المباريات المؤهلة لكأس العرب 2021.

استاد الجنوب

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف سبع مباريات حتى دور الـ 16.

واحتضن استاد الجنوب ست مباريات خلال كأس العرب FIFA قطر 2022، ومن ضمنها المباراة المشوقة التي جمعت بين منتخبي مصر والأردن في دور ربع النهائي.



استاد المدينة التعليمية

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف ثماني مباريات حتى الدور ربع النهائي

حيث شهد استاد المدينة التعليمية عاماً زاخراً بالمباريات، حيث استضاف عدداً من مباريات كأس العالم للأنديةFIFA قطر 2020 في فبراير الماضي، ومن ضمنها المباراة النهائية بين بايرن ميونيخ الألماني ونظيره تيجريس أونال المكسيكي، والتي انتهت بفوز البايرن بلقب البطولة. كما احتضن الاستاد خمس مباريات خلال كأس العرب 2021، بما في ذلك المباراة التي شهدت فوز منتخب قطر على منتخب عمان في دور المجموعات، وفوز تونس على عمان في دور ربع النهائي.



استاد أحمد بن علي

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف سبع مباريات حتى دور الـ 16.

واستضاف استاد أحمد بن علي اثنتين من بطولات الفيفا في عام 2021، حيث انطلقت على أرضه عدد من مباريات كأس العالم للأنديةFIFA قطر 2020، ومن ضمنها المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ الألماني على الأهلي المصري في الدور نصف النهائي من البطولة. كما احتضن مباريات في دور المجموعات خلال كأس العرب 2021، بما فيها مباراتي الجزائر والمغرب وعمان وتونس.







استاد الثمامة

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف ثماني مباريات حتى الدور ربع النهائي

أُفتتح استاد الثمامة في أكتوبر 2021 أثناء استضافته نهائي كأس الأمير. واحتضن ست مباريات خلال بطولة كأس العرب FIFA كان من أبرزها المباراة التي جمعت بين المنتخبين الجزائري والقطري في الدور نصف النهائي وانتهت بفوز محاربي الصحراء بهدفين مقابل هدف. كما استضاف الاستاد المباراة المثيرة التي التقى فيها المنتخب المغربي نظيره الجزائري في الدور ربع النهائي وفاز فيها الأخير بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الشوطين الإضافيين بهدفين لكل فريق.



استاد البيت

الطاقة الاستيعابية: 60 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف 9 مباريات حتى دور نصف النهائي

وكُشف النقاب عن استاد البيت خلال حفل الافتتاح المذهل لبطولة كأس العرب FIFA الذي سبق مباراة منتخبي قطر والبحرين في البطولة، وفاز فيها العنابيّ بهدف دون رد. كما سجل استاد البيت أكبر حضور جماهيري في تاريخ مباريات كرة القدم في قطر بعد أن استقبل 63439 مشجع خلال مباراة منتخبي قطر والإمارات في دور الثمانية، والتي فاز فيها المنتخب القطري بخماسية نظيفة.

واحتضن الاستاد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب FIFA التي تزامنت مع اليوم الوطني لدولة قطر 18 ديسمبر، وجمعت بين منتخبي الجزائر وتونس وانتهت بفوز مثير للجزائر في الوقت الإضافي بهدفين دون رد.



استاد 974

الطاقة الاستيعابية: 40 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف سبع مباريات حتى دور الـ 16

ويُعدّ استاد ٩٧٤، الذي جرى تشييده باستخدام حاويات الشحن، أول استاد في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA قابل للفك بالكامل. واستضاف الاستاد، الذي جرى افتتاحه رقمياً، ست مباريات خلال بطولة كأس العرب FIFA من بينها مباراة نصف النهائي التي اقتنص فيها المنتخب التونسي تذكرة الوصول للمباراة النهائية على حساب نظيره المصريّ. كما احتضن الاستاد مباراة تحديد المركز الثالث التي فاز فيها المنتخب القطري على نظيره المصري 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الإضافيين بدون أهداف.



استاد لوسيل

الطاقة الاستيعابية: 80 ألف مقعد

مونديال قطر 2022: يستضيف عشر مباريات من ضمنها المباراة النهائية

وانتهت الأعمال الرئيسية في استاد لوسيل، أكبر استادات بطولة كأس العالم FIFA قبل عام من انطلاق البطولة. وسيُدشن هذا الاستاد المبهر في مطلع 2022، وسيتشرف باستضافة المباراة النهائية للمونديال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار