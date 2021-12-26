الاتحاد التونسي يؤكد استمرار منذر الكبير مدرباً لنسور قرطاج

جدد الاتحاد التونسي لكرة القدم الثقة في مدرب نسور قرطاج منذر الكبير؛ من أجل قيادة المنتخب في نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في التاسع من يناير المقبل في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد التونسي في بيان نشره على موقع فيسبوك، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن تغيير مدرب المنتخب التونسي، مؤكداً أن منذر الكبير سيواصل عمله بشكل طبيعي تحضيراً للمشاركة في البطولة الأفريقية.

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي سيلعب في مسابقة كأس أمم أفريقيا في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا.

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