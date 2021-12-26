الصداقة يستعيد توازنه بتفوقه على التعاون

البيضاء 26 ديسمبر 2021 (وال)- أستعاد فريق الصداقة توازنه بتفوقه على التعاون بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الأسبوع السادس من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في التي أقيمت على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

وقاد المباراة الحكم ( رافع الحوتي )، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (15)، إثر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ( مالك الحاسي)، بعد عرقلة زميلة بالفريق (علي رزق )، كما شهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء لحارس الصداقة (جمال سلطان ) في الدقيقة (74).

بهذا الفوز رفع الصداقة رصيده من النقاط إلى (7) نقاط، محتلا بذلك الترتيب السادس على لائحة سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة (5)، محتلا الترتيب السابع.

وتوسط المباراة التي جرت مساء السبت، طاقم تحكيم توسطه ( رافع الحوتي) حكم ساحة، وبمساعدة كل من مساعد أول ( عصام الترهوني )، ومساعد ثان ، ( هشام أشتيوي )، و ( سامي الضاوي ) حكمًا رابعًا، و ( طارق الجهاني ) مراقبًا للمباراة. (وال) س أ / ر ت

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