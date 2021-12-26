تقرير| تواصل مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

بنغازي 26 ديسمبر 2021 (وال)- تواصل مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري درجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 – 2022، بإقامة عدد من المباريات.

لقاءات الأحد حيث يستقبل المختار طبرق القيروان بملعب طبرق، والأنوار يستضيف نجوم بنغازي بملعب الأبيار، وشمال بنغازي يقابل وفاق أجدابيا على أرضية ملعب الشمال، ونجوم أجدابيا على ملعبه يلتقي النجمة.

على الملعب الجانبي ببنغازي، يلتقي بنغازي الجديدة فريق السد، وعلى الملعب البلدي بسبها يحتضن ديربي المدينة بين الشرارة والقرضابية.

وكانت قد انطلقت مساء أمس السبت منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري درجة الأولى لكرة بإقامة عدد من المباريات.

فعلى ملعب شهداء بنينا؛ ضمن لقاءات المجموعة الثالثة، استقبل فريق الطيران ضيفه المروج، سجل فيه المروج هدفًا وحيدًا بأقدام لاعبه المحترف التونسي لؤي العلوي، ليعود إلى مدينته المرج بأول ثلاث نقاط.

وفوق أرضية الملعب الجانبي ببنغازي، تمكن فريق السواعد من التفوق على جاره الوحدة العربية بهدف دون رد سجله لاعبه عبد الله شاورما، ليضع هو الآخر ثلاث نقاط أولية في جعبته.

وضمن مباريات مجموعة أندية الجنوب؛ سجل فريق المهدية فوزه بملعب سبها البلدي على ضيفه الأمل أوباري بهدفين، سجلهما معتز بالله القايدي، وأيمن قاسم، وثلاث نقاط يعتلي بها صدارة المجموعة.

وعلى ملعب درنة تقابل الأفريقي ونسور مرتوبة في أولى مباريات المجموعة الثانية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. (وال) ف ح/ ر ت

تقرير| فتحي حمزة

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