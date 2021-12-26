عرض خرافي يقدمه ليفربول لمحمد صلاح لبقائه

أخبارليبيا24_متابعات

أكدت تقارير صحفية صادرة، أمس السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيقدم عرضا خرافيا لنجمه المصري. محمد صلاح للإبقاء على خدماته.

وينتهي تعاقد محمد صلاح بنهاية الموسم المقبل، لذلك يسعى ليفربول إلى تقديم عرض لا يتم رفضه. حتى يجدد عقد الفرعون المصري.

في حين قالت شبكة “ESPN” إن ليفربول سيقدم راتبا لصلاح يفوق راتب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو. لاعب مانشستر يونايتد، وبذلك سيكون الأعلى أجرا في البريميرليغ.

صلاح (29 عاما) هو هداف الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 15 هدفا، متفوقا على رونالدو بـ 8 أهداف.

وأكدت الشبكة أن صلاح سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 29 مليون يورو، أي ما يعادل 500 ألف إسترليني أسبوعيا. ليفوق راتب رونالدو الذي يحصل على 400 ألف أسبوعيا.

في حين كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن عدد السيارات الفارهة التي يمتلكها اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية، في تقرير لها، إن “محمد صلاح يمتلك مجموعة فاخرة من السيارات. تبلغ عددها 6 سيارات ويصل مجموع قيمتها أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني. أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري”.

في حين أوضحت أن الفرعون المصري “يمتلك سيارة “بينتلي كونتنينتال جي تي”. مشيرة إلى أنها “أحدث سيارة امتلكها مؤخرًا”.

وأضافت أن “قيمة السيارة تبلغ 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمها الداخلي الفاخر. وتبلغ سرعتها القصوى 210 أميال في الساعة”.

في حينأشار التقرير، إلى امتلاك صلاح لسيارة “لامبورغيني أفينتادور”. لافتا إلى أن هذه السيارة تستطيع الوصول إلى 218 ميلًا في الساعة، لتصبح الأسرع في مجموعته.